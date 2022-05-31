Çin'de imalat sektöründe toparlanma sinyalleri

Çin'de sert salgın önlemleri nedeniyle Nisan ayında gerileyen imalat göstergesi Mayıs ayında toparlanma sinyali verdi.

Ülkede resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında 49,6 olarak kaydedildi. Nisan ayında endeks 47,4 seviyesine gerilemişti.

Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, bu eşik seviyenin üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

İnşaat ve hizmet sektörlerindeki aktiviteyi ölçen imalat dışı PMI ise Mayıs'ta 47,8'e yükseldi. Nisan ayında bu endeks 41,9'a gerilemişti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Mayıs ayında resmi imalat dışı PMI beklentisi ise 45,5 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Zhao Qinghe verilere ilişkin değerlendirmesinde üretim ve yeni siparişlere ait alt endekslerdeki artışın belli düzeylerde imalat sanayii ve talepteki toparlanmaya işaret ettiğini ancak toparlanma ivmesinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.