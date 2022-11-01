Çin'de imalat sektöründeki ekonomik etkinlik 3 aydır düşüşte

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 1,1 puan artışla 49,2'ye çıktı. Endeks, geçen aya göre artış kaydetse de son iki aydaki daralma eğilimi ekimde de sürdü.

Merkezi Londra'da bulunan piyasa araştırma şirketi IHS Markit'in imalat sektöründeki işletmelerle yaptığı anketlerle hazırlanan endeks, ağustosta 49,5, eylülde ise 4,1 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Büyümenin öncü göstergesi sayılan endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Sonbahardaki Kovid-19 salgınları ve karantina tedbirleri hem üretime hem de tüketime darbe vururken, imalat sanayi işletmeleri, üretim çıktısı, yeni siparişler ve istihdamda gerileme olduğunu bildirdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat sanayi PMI endeksi de 49,2 ile daralmaya işaret etmişti.