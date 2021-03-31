Çin'de imalat ve hizmet sektörleri martta hızlandı

Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle şubat ayında kapanan fabrikaların iyileşen talebi karşılamak için mart ayıda üretimlerine yeniden başlamaları ile imalat sektörü aktivitesi beklentilerin üzerinde büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI, mart ayında şubat ayındaki 50,6 puandan 51,9 puana yükseldi. İmalat PMI'nın mart ayında 51,2 puan olması bekleniyordu.

Mart ayında hizmet sektörü de şubat ayına göre çok daha hızlı büyüdü. Şubat ayında 51,4 puan olan hizmet PMI, mart ayında 56,3 puana yükseldi.

Çin'de Mart ayında bileşik PMI da şubat ayındaki 51,6 puandan 55,3 puana çıktı.