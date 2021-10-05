Çin'de inşaat krizi: Ödeme kaçtı, not düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Çinli şirket Fantasia'nın notunu düşürdü.

Fitch, şirketin notunu dün gece B seviyesinden CCC- seviyesine düşürmüştü. Kuruluş bugün notu bir kez daha düşürerek CCC-'den RD (sınırlı temerrüt) düzeyine çekti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, şirketin ödeme yapamadığı tahvilin daha önce açıklanan finansal raporlarda yer almadığı ve bunun da şirketin likidite sorunlarının açıklanandan daha fazla olabileceğini işaret ettiği belirtildi.

Fitch'in ardından Moody's ve S&P'den de benzer bir hamle geldi.

Moody's, Fantasia'nın şirket ailesi notunu B3'ten CA'ya çekerken not görünümünü negatif belirledi.

S&P ise notu CCC düzeyinden sınırlı temerrüt seviyesi olan "SD"ye indirdi.

Sektöre yayılma endişesi artıyor

Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ardından aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamadı.

Şirketin boyutu Evergrande’ye göre daha küçük olsa da sorunların sektöre yayılması ihtimali yatırımcılara endişelendiriyor.

Hisseleri 9 Eylül'den bu yana işlem görmeyen şirketin toplam yükümlülüklerinin 13 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.