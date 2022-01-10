Çin'de inşaat krizi sürüyor: Evergrande masada oturdu, Shimao satışa çıkardı

Çin inşaat ve gayrimenkul şirketleri, iflas tehdidi yaratan likidite sıkışıklığını hafifletmeleri için alacaklılarıyla müzakere etmek zorunda kalırken, Shimao adlı inşaat şirketi tüm inşaat projelerini satışa çıkardı.

Shimao'nun tüm projelerini satışa çıkardığı haberi ülke basınında yer aldı.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande Group 4.5 milyar yuan (157 milyon dolar) değerinde borç ve tahvil kuponu ödemelerinde altı ay süreyle ertelemek için alacaklılarıyla toplandı. Toplantının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Çin devleti, sektördeki likidite krizini hafifletmek için yeni bir adım atarak, kamu ortaklığındaki gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin zor durumdaki özel şirketlere ait varlıkları satın almasını kolaylaştıracak.

Caixin'in hafta sonu yayımlanan haberinde, geçen hafta bir kredi borcu nedeniyle temerrüde düşen Shimao Group Holdings'in , hem konut hem de ticari varlıklar dahil olmak üzere tüm gayrimenkul projelerini satışa çıkardığı yer aldı.