Çin’de kamunun geliri 2021 yılında 3.1 trilyon dolara ulaştı

Maliye Bakan Yardımcısı Xu Hongcai yaptığı açıklamada, Çin’in 2021 yılında mali gelirinin yıllık yüzde 10,7 artarak 20,25 trilyon yuana (yaklaşık 3,19 trilyon dolar) ulaştığını söyledi. Xu düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılındaki mali gelirin 2012’deki 11.73 trilyon yuan rakamından neredeyse iki katına çıktığını söyledi.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Merkezi hükümet yıllık yüzde 10,5 artışla yaklaşık 9,15 trilyon yuan gelir elde ederken, yerel yönetimlerin geliri yüzde 10,9 artışla 11,1 trilyon yuan'a ulaştı. Xu, “Ekonomik büyümenin toparlanması ve daha yüksek üretici fiyatları, merkezi ve yerel yönetimlerin mali gelirlerinin artmasına yardımcı oldu” dedi. Öte yandan ülkenin mali harcamaları, geçen yıl yıllık yüzde 0,3 artışla 24,63 trilyon yuan'a yükseldi.