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Çin'de kara ve su yolu yatırımları düştü

Çin'de kara ve su yolu altyapı yatırımları, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, nisanda kara ve su yolu ulaştırma yatırımları, yıllık bazda yüzde 4,1 azalarak 28,63 milyar dolara düştü.

Ulaştırma yatırımları, Ocak-Nisan 2022'de yıllık bazda yüzde 7,3 artışla 107,51 milyar dolara ulaştı. Kara yolu yatırımları yıllık bazda yüzde 7,7, su yolu yatırımları ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, yüzde 107,1 ile yatırımların en arttığı bölge olurken, Liaoning eyaleti yüzde 81,2 düşüş ile yatırımların en azaldığı bölge oldu.

Kara yolu ve su yolu altyapı yatırımları, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artmıştı.

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