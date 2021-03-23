Çin'de kok kömürü fiyatları 5 ayın en düşük düzeyinde indi

Dalian Emtia Borsası'nda mayıs vadeli kok kömürü sabah seansını yüzde 2,9 düşüşle ton başına 2.115,50 yuandan (325 dolar) kapattı. Kontrat, daha önce 2.110 yuan ile 2 kasımdan beri en düşük seviyesine geriledi. Koklaşabilir kömür ise yüzde 1,9 geriledi.

Analistler, kok kömürüne talebin ciddi şekilde düştüğüne dikkat çekerek, geçen hafta eritme fırınlarında kapasite kullanımının bir önceki aya göre yüzde 3,23 düştüğünü belirtti.

Dalian'da Mayıs vadeli demir cevheri yüzde 0,5 artarak ton başına 1.024 yuana (157 dolar) çıktı, Singapur Borsası'nda Nisan vadeli kontrat yüzde 1,2 arttı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde2,7 geriledi.