Çin'de konut piyasasını kurtarma planı

Çin Merkez Bankası ile Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu finansal kuruluşlardan gayrimenkul geliştirme şirketlerine daha fazla destek vermelerini istediler.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre Çinli regülatörler gayrimenkul geliştirme sektörünün desteklenmesine yönelik 16 adım belirlediler.

Atılacak adımlar arasında gayrimenkul geliştirme şirketlerine sağlanmış kredilerin geri ödemelerinin uzatılması da yer alıyor.

Atılacak bu adımlar ile ellerindeki projeleri bitirmekte ve tedarikçilere ödeme yapmakta zorlanan, nakit sıkışıklığı içindeki gayrimenkul geliştirme şirketleri hedeflenecek.

Kaynakların verdikleri bilgilere göre, gayrimenkul geliştirme şirketlerine vadesine 6 ay kalmış kredilerin geri ödremesini 1 yıl daha öteleme imkanı tanınacak.