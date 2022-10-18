Çin'de kritik veriler Kongre'ye takıldı

Çin'de Komünist Parti kongresi nedeniyle üçüncü çeyrek büyüme ve ticaret verileri de dahil olmak üzere, gösterge verilerin açıklanma tarihleri ertelendi.

Uzmanlar, kongrenin devam ederken verilerin kötü gelmesi olasılığı dolayısıyla açıklanma tarihlerinin ertelendiği yönünde görüş bildirdi.

Ulusal İstatistik Kurumu, ertele kararının nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyeceği öngörülüyordu.

Merkez Komite belirlenecek

Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi pazar günü başlamıştı.

Başkent Pekin'de 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen kongreye ülkenin çeşitli yerlerinden 2 bin 296 delege katıldı.

ÇKP Ulusal Kongresinde delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesini seçecek.

Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büroyu ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesini belirleyecek.

Şi, Mao'dan bu yana ilk lider olacak

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, kongrede iktidarını üçüncü döneme taşıyarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini ve devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önü açılmıştı.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler birliği ilkesinin bulunduğu Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı ve danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile devlete ait işletmelerin yönetimini belirliyor.