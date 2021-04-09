Çin’de mart ayı enflasyonu beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu mart ayı tüketici fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Çin'de enflasyon mart ayında beklentileri aşarak , bir önceki ay görülen yüzde 0,6'lık artış sonrasında, yıllık yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler yüzde 0,4’lük bir düşüşe işaret ediyordu.

Çin tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) aylık değişim ise yüzde 0,4’lük düşüş beklentisinin hafif üzerinde, yüzde 0,5 düştü.

Diğer yandan, ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,5’lik artış beklentisinin üzerinde, neredeyse 3 yılın en yüksek artışını yüzde 4,4 ile gördü. Üretici fiyatları şubat ayında yüzde 1,7 artmıştı.