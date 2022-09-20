Çin'de mortgage boykotu büyüyor

Çin'de otoriteler konut sektöründeki krizi destek tedbirleri ile aşmaya çalışırken mortgage ödemelerine boykot büyümeye devam ediyor.

GitHub üzerinde "WeNeedHome" başlığı altında örgütlenen konut alıcıların 119 kentte 342 konut projesine ilişkin mortgage ödemelerini yerine getirmediler. Ağustos ayı başında burada örgütlenen konut alıcıları 100 kentte 320 proje için mortgage ödemelerini yapmamıştı.

Mortgage ödemelerine boykotun en yüksek olduğu bölgeler Henan ve Hunan olarak öne çıktı.

Citigroup'un tahminine göre Çin bankalarının gayrimenkul kredilerinde sorunlu kredi oranı yüzde 30'a yükseldi. Çin'de konut fiyatları 12 aydır geriliyor.