Çin'de mortgage boykotu piyasaları sarstı

Çin'de ev alan çok sayıda kişinin tamamlanmayan projeler için mortgage ödemeyi reddetmesi üzerine yetkililer, bankalar ile acil durum toplantısı düzenledi.

Bloomberg News haberinde, konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Çin'in iskan ve kentsel-kırsal kalkınma bakanlığından yetkililerin mortgage boykotunu görüşmek üzere büyük Çin bankaları ve finans kurumları ile toplantılar düzenlediğini söylediği bilgisi yer aldı.

Haberde toplantılardan henüz bir çözüm çıkmadığını ancak yetkililerin bankalardan ve denetleme kurumlarından yetki alanlarında bulunan emlak projeleri de dahil olmak üzere mortgage boykotunun ne denli bir etki yarattığını bildirmesinin istendiği ifade edildi.