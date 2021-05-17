Çin'de nisan ayı kömür üretimi, 8 ayın en düşük seviyesinde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Nisan'da Çin'de kömür üretimi yıllık yüzde 1,8 düşerek 322,22 milyon ton oldu.



Yılın ilk dört ayında Çin'de kömür üretimi yıllık yüzde 11,1 artarak 1,29 milyar ton oldu.



Verilere göre nisanda kok kömürü üretimi yüzde 2,4 artarak 39,34 milyon ton, ilk dört ayda yüzde 7,4 artarak 158,62 ton ton oldu.