Çin’de ocak ayı enflasyonu yüzde 0,3 azaldı

Çin’de tüketici fiyat endeksi ocak ayında, aralıktaki yüzde 0,2’lik artış sonrasında, yüzde 0,3 geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı ocak ayı tüketici fiyatları verilerine göre, ocak ayında aylık bazdaki fiyat değişim yüzde 1 düzeyinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 0,7 artmıştı.

Geçen yıl Çin'in Ay Yeni Yılı Ocak ayına denk gelmiş ve öncesinde fiyatlar artmıştı. Bu yıl ise

Çin Yeni Yılı 11 Şubat'ta başlayacak.

Diğer yandan, Çin'de üretici fiyatlarında 11 aydır devam eden deflasyon ocak ayında sona erdi. Ülkenin üretici fiyatları ise ocakta yıllık yüzde 0,3 artarken, aylık bazda yüzde 0,4 azaldı. Üretici fiyatlarının artmasında ham petrol, demir cevheri ve diğer emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu.