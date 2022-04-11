Çin'de otomobil satışları yüzde 10,5 düştü
Çin'de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı.
AA
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Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, martta 1,58 milyon otomobil satıldı.
Ülkede martta satılan otomobil sayısı aylık bazda yüzde 25,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı.
Çin'de yılın ilk çeyreğinde satılan otomobil sayısı 4,92 milyona ulaştı.
Martta yaklaşık 230 bin lüks otomobil satıldı. Lüks otomobil satışları aylık bazda yüzde 43 artarken, yıllık bazda yüzde 14 düştü.