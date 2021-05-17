Çin’de perakende satışlar nisanda beklenti altında
Çin’de perakende satışlar nisanda beklentilerin altında kalarak yıllık yüzde 17,7 yükseldi.
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Çin Ulusal İstatistik Ofisi nisan ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Verilere göre ülkede perakende satışlar nisan ayında yüzde 24,9’luk artış beklentisinin altında, yıllık yüzde 17,87arttı. Perakende satışlar mart ayında yıllık yüzde 34,2 artmıştı.
Çevrimiçi perakende satışlar ise yıllık yüzde 27,6 arttı.
Kentlerde perakende satışlar yıllık yüzde 17,6 artarken, kırsal alanlardaki artış yüzde 17,8 oldu.