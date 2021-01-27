Çin'de sanayi şirketlerinin kârları arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, COVID-19 salgınının yol açtığı krizin üstesinden gelinmesinin ardından imalat sektöründeki hızlı toparlanmanın etkisi ile aralık ayında da arttı.

Son 8 aydır artan sanayi şirketi kârları aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 707,11 milyar yuan oldu. Kârlar kasım ayında da yüzde 15,5 artmıştı.

Çin Ulusual İstatistik Bürosu verilerine göre 2020 yılının tamamında sanayi şirketlerinin kârları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 6,45 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2019 yılında kârlar yüzde 3,3 düşmüştü.

2020 yılında kamunun sahip olduğu sanayi şirketlerinin kârları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı. 2019 yılında da yüzde 4,9 gerilemişti.

Özel sektör sanayi şirketlerinin kârları ise 2020 yılında yüzde 3,1 arttı. 2019'da yüzde 2,2 artmıştı.