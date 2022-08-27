Çin'de sanayi şirketlerinin kârları geriledi

Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin karları yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 1 düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, ocak-temmuz döneminde, 4,89 trilyon yuan (yaklaşık 710 milyon dolar) oldu.

Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 8,8, giderleri yüzde 9,8 artış gösterirken, karları yıllık bazda yüzde 1 azaldı.

41 sanayi kolunun 16'sında kar artışları kaydedilirken, 25'inde karlılık düştü.

Makine imalatı ve otomotiv endüstrisinde temmuz ayı kar artışlarının önceki aydan fazla olması dikkati çekti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cu Hong, bu iki endüstrideki kar artışlarının, tedarik ve üretim zincirlerinin sağlıklı işlediğini ve otomobil satış vergilerinin azaltılması gibi tüketimi desteklemeye yönelik politikaların fayda sağladığını gösterdiğini kaydetti.

Sanayi kuruluşlarının karları ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarken, artış ivmesi ikinci çeyrekte belirgin şekilde azalarak yüzde 1'e gerilemişti.

Çin'de bahar aylarında başta en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Ekonomide mayıs ve haziran aylarındaki toparlanma işaretlerinin ardından temmuz ayı göstergelerinde toparlanmanın yavaşladığına dair emareler görülmüştü.

UİB verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken hazirandaki yüzde 3,9'luk artışın gerisinde kalmış, perakende satışlar da hazirandaki yıllık yüzde 3,1'lik artışın ardından temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artış göstermişti.

Çin ekonomisi, yılın ilk yarısında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) yüzde 2,5 artışla, "yıllık yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen 2022 büyüme hedefinin altında performans sergilemişti.