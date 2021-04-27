Çin'de sanayi şirketlerinin kârları güçlü büyüme gösterdi

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları mart ayında, düşük bazın da etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre keskin bir büyüme gösterdi. Kârların büyümesinde ekonomik toparlanmaya bağlı olarak ham madde talebinin artması da etkili oldu.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre mart ayında sanayi şirketlerinin kârları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 92,3 artarak 711,18 milyar yuan oldu. Kârlarda büyüme, mart ayında yılın ilk 2 ayına göre ise yavaşladı. Ocak-şubat döneminde sanayi şirketlerinin karları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 179 artmıştı.



Mart ayında en yüksek karlılığı, kimya, metal ve petrol sektörlerindeki ham madde üreticileri ve ham maddeleri işleyen şirketler elde etti.



Sanayi şirketlerinin kârları ocak-mart döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 137 artarak 1 trilyon 825 milyar yuan oldu.