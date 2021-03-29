Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın ilk iki ayında yüzde 179 arttı
Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2021 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı döneminde göre güçlü artış gösterdi.
Foreks
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-şubat döneminde sanayi şirketlerin karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179 arttı. Bu yüksek artışta karların COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıl yüzde 38,3 azalması etkili oldu.
İlk 2 ayda karlar 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 72,1 arttı.