Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme yavaşladı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 805,96 milyar yuan oldu. Ekim ayında karlar yüzde 24,6 büyüme göstermişti.

Ocak-Kasım döneminde de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme yılın ilk 10 ayındaki yüzde 42,2'den yüzde 38,0'a yavaşladı ve 7,98 trilyon yuan oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu kıdemli analisti Zhu Hong yaptığı değerlendirmede, devletin toptan fiyatlardaki artışı yavaşlatma çabasının sonucunda madencilik ve ham madde sektörlerinin sanayi şirketleri karlılığına katkılarının zayıfladığını belirtti.