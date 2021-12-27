Çin'de sanayi şirketlerinin kârlılığına emtia darbesi

Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında büyüme kasım ayında ekim ayına göre çok daha yavaş bir büyüme gösterdi. Sanayi kârlılığı emtia piyasasındaki gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Kasım ayında sanayi şirketlerinin kârları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 805,96 milyar yuan oldu. Ekim ayında kârlar yüzde 24,6 büyüme göstermişti.

Ocak-kasım döneminde de sanayi şirketlerinin kârlarında büyüme yılın ilk 10 ayındaki yüzde 42,2'den yüzde 38'e yavaşladı ve 7,98 trilyon yuan oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu kıdemli analisti Zhu Hong yaptığı değerlendirmede, devletin toptan fiyatlardaki artışı yavaşlatma çabasının sonucunda madencilik ve ham madde sektörlerinin sanayi şirketleri kârlılığına katkılarının zayıfladığını belirtti.