Çin’de sanayi üretimi nisanda yüzde 9,8 arttı
Çin’in sanayi üretimi nisanda beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 9,8 yükseldi.
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Çin Ulusal İstatistik Ofisi nisan ayına ait sanayi üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre ülkede sanayi üretimi nisan ayında beklentileri karşılayarak yıllık yüzde 9,8 arttı. Sanayi üretimi mart ayında yüzde 14,1 artmıştı.
Endeksteki aylık değişim ise mart ayındaki yüzde 0,6’lık artış ardından, yüzde 0,52 oldu.
Yılın ilk 4 ayında, devlete ait kurumlar üretimi yıllık yüzde 8,6 artırırken, özel girişimlerin üretimi yıllık yüzde 11,2 yükseldi.