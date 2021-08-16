Çin'de sanayi üretimi temmuzda yüzde 6,4 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 6,4 artışla beklentilerin altında kaldı. Endeksteki aylık değişim ise yüzde 1.9 düşüş olurken, bu değer hem 2020 hem de 2019 yılları incelendiğinde artış anlamına geliyor.

Bu yılın ilk yedi ayında, sanayi kuruluşlarının belirlenen büyüklüğün üzerinde elde ettiği kâr toplam 4,218.3 milyar yuana ulaştı.

Devlet holdingleri kârı yıllık bazda yüzde 7,2 artarken, hissedarlık ve özel işletmeler sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 6,1 artarken, Hong Kong, Makao ve Tayvan'dan yabancı yatırımcılar veya yatırımcılar tarafından finanse edilen girişimler yüzde 3,8 arttı.