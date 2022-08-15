Çin'de sürpriz faiz indirimi

Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle Temmuz'da beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

Merkez bankası, 400 milyar yuan (59.33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürdü. Böylece MLF faizi yüzde 2.85'ten yüzde 2.75'e düştü.

Uzmanların neredeyse tamamı faizin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.

Sanayi üretimi Haziran'da yüzde 3.9 genişlemesinin ardından Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 genişledi. Analistler sanayi üretiminin yüzde 4.6 genişleyeceğini öngörüyorlardı.

Perakende satışları yalnızca Haziran'da artıya dönerek yüzde 3.1 artmıştı. Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 yükseldi. Analistlerin perakende satışlarının yüzde 5 artacağını tahmin ediyorlardı.

Yeni konut fiyatlarında sert düşüş

Çin'de yeni konut fiyatları da tüketicilerin emlak piyasasına güvenlerini kaybetmeleriyle birlikte son 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in önde gelen 70 kentinde yeni konut fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 1,67 düştü.

Yeni konut fiyatları Haziran ayında yüzde 1,29 gerilemişti. Temmuz ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre de yüzde 0,11 düştü. Temmuz ayında önde gelen 70 kentin 22'sinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Haziran ayında 21 kentte fiyat artışı yaşanmıştı. Aylık bazda bakıldığında ise 70 kentinde 30'unda fiyatlar bir önceki aya göre arttı. Haziran ayında 31 kentte fiyatlar bir önceki aya göre yükselmişti.