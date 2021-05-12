Çin'de temerrüde düşen şirket tahvili hızla artıyor

Çin'de yerel piyasada ihrac edilen şirket tahvillerinin temerrüde düşen kısmı hızla artmaya devam ediyor.

Çinli otoritelerin mali disiplin ve şeffaflık yönünde gösterdikleri çabayı artırmalarına rağmen bu yıl şu ana kadar 99,8 milyar yuan tutarında şirket tahvili temerrüde düştü.

Blooberg News'un derlediği verilere göre 2021, şirket tahvili temerrüd tutarının 100 milyar yuanı aştığı dördüncü yıl olacak. Ancak önceki 3 yılın hiç birinde 100 milyar yuan eşiğine Eylül ayından önce gelinmemişti.

2015 yılında Çin şirket tahvillerinde temerrüt tutarı sadece 8,9 milyar yuan seviyesindeydi.