Çin'de tüketici fiyatları 10 yıldır ilk kez düştü
Çin'de tüketici fiyatları, gıda fiyatlarının gerilemesinin etkisi ile 2009 yılının ekim ayından bu yana ilk kez düştü.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.
Kasım ayında TÜFE'nin geçen yılın aynı dönemine göre değişimemesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon ekimde yüzde 0,5 seviyesindeydi.
Tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 olmuştu.
Kasım ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 düştü. Ekim ayında fiyatlar yüzde 2,2 artmıştı.
Çin'de tüketici enflasyonu Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 2,7 oldu.
Diğer yandan Çin'in üretifi fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 1,5 düşerken, bu düşüş beklenti altında kaldı.