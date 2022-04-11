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  3. Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı
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Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Mart ayı verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede üretici fiyatları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 arttı.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki istikrara karşın üretici fiyatlarındaki belirgin yükselişin küresel enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.