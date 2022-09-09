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Çin'de tüketici fiyatları yüzde 2,5 arttı

Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 ve üretici fiyatları yüzde 2,3 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 ve üretici fiyatları yüzde 2,3 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 2,3 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE bir önceki aya göre 1,2 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE ise 0,1 puan azaldı.

Aynı dönemde gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,7, gıda dışı enflasyon yüzde 0,8 oldu.