Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış beklentileri aştı

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ülkede temmuz ayında tüketici fiyatları yükselişinde de hızlanma yaşanması dikkat çekti. Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1 yükseldi. Analistlerin tahmini aylıkta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 0,8 seviyesinde kalan yükselişti.



Çin'de hükümet bu yıl enflasyonu yüzde 3 hedefliyor.

Üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 9'la analistlerin yüzde 8,8 olan tahminlerinin üzerinde arttı.



ÜFE artışı işletmelerin artan hammadde maliyetleri nedeniyle fiyat baskısı yaşamaya devam ettiklerini gösterdi. Aylık bazda da üretici fiyatları yüzde 0,5 ile yüzde 0,3 olan tahminleri geride bıraktı.



Ülkenin ihracatı temmuz ayında yıllık yüzde 19,3 artarak yüzde 20,2’lik beklentinin altında kaldı. Çin’in ihracatı haziran ayında yüzde 32,2 artmıştı.

Çin’in ithalatı ise, haziran ayındaki yüzde 36,7’lik artış ardından, yüzde 33’lük artış beklentisinin altında yüzde 28,1 arttı.

Böylece ülkede dolar cinsinden ticaret dengesi, haziran ayındaki 51,8 milyar dolardan, 56,59 milyar dolara yükseldi.

Goldman Sachs Çin ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 8.6'dan yüzde 8.3'e çekti.



Kuruluşun raporunda Çin ekonomisi için 3. Çeyrek büyüme tahmini de yüzde 5.8'den yüzde 2.3'e indirildi. 4 çeyrek tahmin ise yüzde 5.8'den yüzde 8.5'e yükseltildi.