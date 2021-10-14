Çin'de üretici fiyatları 25 yılın en hızlı artışını yaşadı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Eylül ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı. Ekonomistler, Ağustos ayında yüzde 9,5 olan üretici fiyat enflasyonunun, Eylül ayında yüzde 10,5 olmasını bekliyorlardı.

Eylül ayında üretici enflasyonunun hızlanmasında, artan ham madde fiyatları, enerji kısıtlamalarının işletmeler üzerinde baskı yaratması ve tedarik darboğazları etkili oldu.

Eylül ayında tüketici fiyatlarında artış ise beklentilerin gerisinde kaldı. Ağustos ayında yüzde 0,8 olan yıllık tüketici fiyat artışı, Eylül ayında yüzde 0,7 seviyesine geriledi. Eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 0,9 olması bekleniyordu.

Pinpoint Asset Management ekonomisti Zhiwei Zhang, enflasyon rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede, Çin ekonomisinin bir stagflasyona girmesi riskinin artmakta olduğunu savundu.

Zhiwei Zhang, "Üretici enflasyonu yukarı yönlü şaşırttı. Çin ve dünyanın geri kalanında stagflasyon (durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada olması) riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Çin'in karbon salınımını nette sıfırlamak için ortaya koyduğu iddialı hedef emtia fiyatları üzerinde baskı yaratıyor ve para politikasını gevşetmek için potansiyel alanı sınırlıyor" diye konuştu.