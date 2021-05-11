Çin'de üretici fiyatları son 42 ayın en hızlı artışı

Çin'de üretici fiyatları nisan ayında, ekim 2017'den bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı ve yıllık bazda, yüzde 6,6’lık artış beklentisini aşarak, metal, petrol ve diğer ham maddelerin fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisi ile yüzde 6,8 arttı. Mart ayında fiyatlar yüzde 4,4 yükselmişti.

Çin'de nisan ayı enflasyonu yüzde 0,9 oldu

Çin'de tüketici fiyatları nisan ayında beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı. Mart ayında fiyatlar yüzde 0,4 yükselmişti. Nisan ayında, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, gıda dışı fiyatlar ise yüzde 1,3 yükseldi. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,3 geriledi.

Çin'in nüfusu 2020 yılında 11 milyon civarında arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2020 yılında nüfus, 2019 yılındaki 1 milyar 400,5 milyondan 1 milyar 411,78 milyon seviyesine yükseldi.



2010 yılındaki nüfus sayımında açıklanan 1,34 milyardan bu yana artış ise 72 milyon, yüzde 5,38 oldu.



2020 yılı verilerine göre Çin'de 60 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfus içindeki 2020'de 2010 yılındaki yüzde 13,3'ten yüzde 18,7'ye yükseldi. 15-59 yaş arasındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise 2010 yılındaki yüzde 70,1'den yüzde 63,5'e geriledi.



İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe'nin verdiği bilgiye göre 2020 yılında 12 milyon doğum gerçekleşti.



Ning yaptığı açıklamada, nüfusun yaşlanmakta olmasının beraberinde hem zorluklar hem de fırsatlar getirdiğini belirtse de çalışma çağındaki nüfus azalmakta olsa da Çin'de istihdam baskısının hala büyük olduğunu ifade etti.