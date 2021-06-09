Çin'de üretici fiyatlarında 13 yılın en hızlı artışı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu mayıs ayına ait tüketici ve üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, mayıs ayında üretici fiyatları küresel emtia fiyatlarındaki patlamanın ve düşük bazın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. üretici fiyatları 2008 yılının eylül ayında yüzde 9,1 yükselmişti.



Nisan ayında yüzde 6,8 olan artışın mayıs ayında yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.



Yılın ilk 5 ayında ise üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı.



Çin'de tüketici fiyatları da mayısta yıllık yüzde 1,3 arttı. Bu, son 8 ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti. Piyasa beklentileri tüketici fiyatlarının mayısta yüzde 1,5 olması yönündeydi. Nisan ayında fiyatlar yüzde 0,9 artmıştı.



Tüketici fiyatları mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 0,2 geriledi. Gıda fiyatlarındaki düşüş bunda etkili oldu. Gıda dışı fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.