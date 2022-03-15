Çin'de üretim ve satışlar beklentilerin üzerinde arttı

Çin'de 2022 yılının ilk 2 ayında sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımlarında büyüme beklentileri aştı.

Yılın ilk 2 ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttı. Bu, Haziran 2021'den bu yana görülen en hızlı büyüme oldu. Aralık ayında yüzde 4,5 olan sanayi üretimi büyüme oranının 2022'nin ilk 2 ayında yüzde 3,9'a yavaşlaması bekleniyordu.

Perakende satışlar da yılın ilk 2 ayında yüzde 3,0 olan beklentilerin üzerinde yüzde 6,7 büyümeyi başardı. Perakende satışlarda büyüme Aralık ayında yüzde 1,7 olmuştu.

Sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde yüzde 12,2 artış gösterdi. 2021 yılında yüzde 4,9 olan büyüme oranının 2022 yılının ilk 2 ayında yüzde 5,0 olması bekleniyordu. İlk 2 ayda yakalanan büyümee oranı 2021 Temmuz ayından bu yana görülen en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, ekonomik performansta artan pozitf değişiklikler gördüklerini, anrcak ekonomik toparlanma için temellerin henüz güçlü olmadığını söyledi.

Sözcü, yılın ilk 2 ayında perakende satışlarda artışın Kış Olimpiyatları ile ilişkili satışlardan destek aldığını, tüketimde toparlanmasının devam etmesini beklediklerini de vurguladı.