Çin'de yatırımcı girişlerine kapalı sektör sayısı azaldı
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, hem Çinli hem de yabancı yatırımcıların girişlerinin sınırlı veya yasaklı olduğu sektör sayısını azalttı.
Foreks
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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çinli ve yabancı yatırımcıların girişlerinin sınırlandığı veya yasaklandığı sektörlere ilişkin 2020 listesinde yer alan sektör sayısını 2019 listesindeki 131'den 123'e indirdi.
Alınan karara göre, yabancı şirketlerin petrol ve gaz arama, üretim sektörlerine girişlerinin önündeki sınırlamalar ve yasaklar kalktı.