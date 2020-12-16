Çin'de yatırımcı girişlerine kapalı sektör sayısını azaldı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çinli ve yabancı yatırımcıların girişlerinin sınırlandığı veya yasaklandığı sektörlere ilişkin 2020 listesinde yer alan sektör sayısını 2019 listesindeki 131'den 123'e indirdi.

Alınan karara göre, yabancı şirketlerin petrol ve gaz arama, üretim sektörlerine girişlerinin önündeki sınırlamalar ve yasaklar kalktı.