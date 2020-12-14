Çin'de yeni araç satışlarında yüzde 4 büyüme bekleniyor

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM), 2021 yılında yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 4 artarak 26,3 milyon ulaşacağını ve yeni enerjili araç segmentinde satışların piyasanın geri kalanından kayda değer şekilde daha iyi performans göstermesinin beklendiğini açıkladı. Yeni enerjili araç satışlarının 2021'de yüzde 40 civarında artarak 1,8 milyon adet olacağını öngördü.

CAAM, 2020 yılında ise araç satışlarının 2019 yılının yüzde 2 altında, 25,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Yılın ilk 11 ayında binek araç ve ticari araç toplam satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düşüşle 22,47 milyon adet oldu.