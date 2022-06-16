Çin'de yeni konut fiyatları mayıs ayında da düştü

Yerel yönetimlerin ve bankaların aldıkları destekleyici tedbirlere rağmen Çin'in önde gelen 70 kentinde yeni konutlar için ortalama fiyat Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,79 geriledi. Nisan ayında fiyatlar yüzde 0,11 düşmüştü.

Bununla birlikte yeni konut fiyatının gerilediği kent sayısı Mayıs ayında Nisan'a göre azaldı. Nisan ayında 30 kentte fiyatlar gerilerken Mayıs ayında 70 kentin sadece 23'ünde fiyatlar düştü.

Mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre de yüzde 0,17 azaldı. Nisan ayında düşüş yüzde 0,30 olmuştu. Bu ayda 70 kentin 25'inde fiyatlar bir önceki ayın gerisinde kaldı. Nisan ayında sadece 18 kentte fiyatlar aylık bazda düşmüştü.