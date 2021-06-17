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  3. Çin'de yeni konut fiyatları yıllık yüzde 4,47 arttı
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Çin'de yeni konut fiyatları yıllık yüzde 4,47 arttı

Çin'de yeni konut fiyatları mayıs ayında nisan ayına göre çok büyük  bir değişim göstermedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin hükümetinin konut piyasasını soğutmak için  attığı adımlar ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin borçlarında  artışla mücadele konut fiyatlarında hızlı artışın önüne geçti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre mayıs ayında ortalama yeni  konut fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,47 arttı. Nisan  ayında fiyatlar yıllık yüzde 4,45 artmıştı.

Mayıs ayında anketin yapıldığı 70 kentin 62'sinde fiyatlar geçen yılın  aynı dönemine göre arttı. Nisanda 63 kentte fiyatlar yıllık bazda artmıştı.

Yeni konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,51 yükseldi. Nisanda aylık bazda artış yüzde 0,48 olmuştu. Fiyatların bir önceki  aya göre arttığı kent sayısı mayıs ayında nisana göre değişmeyerek 62 oldu.