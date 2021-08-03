Çin'de yeşil kredi miktarı 2 trilyon doları aştı

Çin Merkez Bankası, ülkenin yerel ve yabancı para birimlerindeki yeşil kredi dengesinin haziran ayı sonunda yıllık yüzde 26,5 artışla 13,92 trilyon yuan (2,15 trilyon dolar) olduğunu açıkladı.

Çin Halk Bankası, büyüme oranının mart ayı sonundaki büyümeden 1,9 puan daha yüksek olduğunu ve haziran ayı sonunda her türlü kredi için olandan 14,6 puan daha yüksek olduğunu söyledi. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre yeşil kredilerin yüzde 67,3'ü karbon emisyonunun azaltılmasıyla ilgili projelere gitti. Kullanım açısından, altyapı iyileştirmesi için yeşil krediler dengesi yıllık yüzde 26,5 artışla 6,68 trilyon yuan ve temiz enerji için yüzde 19,9 artışla 3,58 trilyon yuan oldu.

Çin, yüksek kaliteli ve yeşil büyümeyi sürdürmek için 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek için çaba göstereceğini açıklamıştı.