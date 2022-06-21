Çin’deki 100 milyon doların aşan yabancı yatırım sayısı yükseliş ivmesini korudu

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 3. Qingdao Çok Uluslu Şirket Liderleri Zirvesi tarafından yayımlanan rapora göre, Çin yatırımda hala çok uluslu şirketlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Sözcü Wang, “2019’dan 2021’e kadar, 100 milyon doları aşan büyük ölçekli yabancı sermayeli projelerin sayısı 834’ten 1177’ye yükselirken, arka arkaya üç yıl boyunca iki haneli büyüme korundu” dedi.

Sözcü Wang, verimli salgın önleme ve kontrol çalışmaları ile verimli ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının desteğiyle, mayıs ayında milli ekonomideki başlıca göstergelerin iyileştiğini, ekonomik işleyişte toparlanma eğiliminin göründüğünü belirtti.

Çin’deki Amerikan Ticaret Odası tarafından yayımlanan en son rapora göre, ticaret odasının çoğu üyesi, Çin pazarındaki rekabet gücünün korunmasının küresel bir kazanan olma konusunda kritik rol oynadığına inanıyor. Ticaret Odası üyeleri hala Çin pazarındaki faaliyetleri derinleştirmek için çaba harcamaktadır. Bu yılın ilk beş ayında Çin’in fiilen değerlendirdiği yabancı sermaye miktarı yıllık bazda yüzde 17,3 dolar olarak hesaplandığında yüzde 22,6 arttı.

Wang, Çin’in piyasaya erişimini daha da kolaylaştırarak adil rekabeti geliştireceğini, aynı zaman ticaret ve yatırımı kolaylaştırma seviyesini artırarak piyasalaşmış, yasal ve uluslararası bir ticaret ortamı yaratacağını sözlerine ekledi.