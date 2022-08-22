Çin'den ekonomiyi canlandırmak için faiz hamlesi

Çin, gayrimenkul sektöründeki kriz ve yeniden artış kaydeden koronavirüs vakaları nedeniyle bocalayan ekonomisini canlandırmak için borçlanma faizini düşürdü, konut kredilerine yön yeren faiz oranında daha büyük bir indirime gitti.

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek yüzde 3.65'e, beş yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek yüzde 4.30'a indirdi.

Merkez bankası bir yıl vadeli LPR'ı en son Ocak'ta, beş yıllık LPR'ı ise Mayıs'ta düşürülmüştü. Beş yıllık LPR oranı konut kredilerinin maliyetini etkiliyor.