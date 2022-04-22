Çin'den ekonomiyi destekleme taahhüdü

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, koronavirüs vakalarındaki artışlardan etkilenmiş olan küçük şirketlere destek olmak başta olmak üzere yavaşlayan ekonomiyi destekleyici politikaları sürdürme taahhüdünde bulundu ve politikayı gevşetici hamlelerin artacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Ancak Gang, yüksek küresel enflasyondan kaynaklanan baskılar devam ederken istikrarı korumak gerektiğine de dikkat çekti.

Boao Forum'da konuşan Gang, "Çin'in para politikası ekonomiyi destekleyici ve konforlu bir aralıkta. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulması halinde koronavirüs vakalarındaki artışlardan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere de destek olmaya hazırız" dedi. Gang "Ekonomik görünüme bakacak olursak, bu yıl boyunca reel ekonomiyi destekleyecek para politikasına sahibiz" dedi.

Birçok analist, koronavirüs vakalarındaki artışların ardından ülkenin başlıca kentlerinde devreye alınan tecrit uygulamaları nedeniyle Çin ekonomisinde büyüme tahminlerini aşağı çekmişti.