Çin'den gayrimenkul için dev fon planı

Çin hükümeti aralarında China Evergrande Group'un da olduğu bir düzineden fazla gayrimenkul geliştirme şirketini desteklemek için 300 milyar yuan (44 milyar dolar) büyüklüğünde bir gayrimenkul fonu kurmayı planlıyor.

REDD'in haberine göre, kurulacak gayrimenkul fonuna 50 milyar yuan China Construction Bank'tan 30 milyar yuan Çin MB'nin yeniden kredilendirme kolaylığından gelecek.

Fon'un desteklemesine uygun gayrimenkul geliştirme şirketlerini regülatörler ve yerel yönetimler belirleyecek.

Kurulacak fon, gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından ihrac edilen finansal ürünleri satın alabileceği gibi, geliştirilen projelerin satın alınmasını da destekleyebilecek.