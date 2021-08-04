Çin'den gübre üreticilerine 'yüksek fiyat' soruşturması

Çin Piyasa Regülasyon için Devlet İdaresi, fiyatları ortaklaşa yükselttikleri kuşkusu ile gübre üreticileri ve bunların distribütörlerine karşı soruşturma açtı.

İdare yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarını yakından izlemeye devam edeceğini, stoklama, fiyat yükseltme ve illegal eylemleri ve gizli fiyat anlaşmaları gibi illegal eylemleri cezalandıracağını da vurguladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ise cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in önde gelen gübre üreticisi şirketlerinden bazılarının, yurt içi piyasaya yeterli arzın sağlanması için ihracatlarını geçici olarak durduracaklarını duyurmuştu.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Başbakan Li Keqiang'ın Haziran ayında yaptığı ve tarımsal üretim için önemli girdilerdeki yüksek fiyat artışlarının Çin'in gıda güvenliği için potansiyel tehdit olduğu açıklamasından bu yana, ham madde fiyatlarındaki artış ile mücadele için tedbirler almakta olduklarını da ifade etmişti.