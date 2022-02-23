Çin'den güneş enerjisinde rekor artış sinyali

Çin'in güneş enerjisi ekipmanı üreticileri birliği, ülkenin güneş enerjisi kapasitesinin 2022'de 75 ila 90 gigawatt (GW) artmasını bekleniyor.

Dünyanın en büyük güneş enerjisi ekipmanı imalatçısı ve güneş enerjisi üreticisi olan Çin, 2021'de güneş enerjisi kurulu gücünü 54.88 GW arttırarak 306 GW'a çıkarmıştı.

China Photovoltaic Industry Association (CPIA) Onursal Başkanı Wang Bohua, Çin'in güneş enerjisi üretim kapasitesini 2022 ile 2025 arasında her yıl ortalama 83 ila 99 GW arttırabileceğini açıkladı.

Çin, tüketicilere yakın ve elektrik şebekelerine erişimin kolay olduğu orta ve doğu bölgelerde çatıya monte güneş enerjisi sistemlerini artırmayı planlıyor.

Wang, ABD ve Avrupa ülkelerindeki güneş enerjisi ekipmanı üretimindeki hızlı artışın Çin sanayisi için zorluk yaratacağı uyarısınad bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ithal güneş enerjisi ekipmanlarına Trump döneminde getirilen gümrük vergilerini Şubat başında dört yıl daha uzatmıştı.