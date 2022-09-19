Çin'den likidite hamlesi

Çin Merkez Bankası 14 gün vadeli ters repo faiz oranını indirdi ve çeyrek dönem sonuna doğru artan likidite talebinin karşılanması için piyasaya sağladığı likiditeyi artırdı.

Ocak ayından bu yana ilk kez 14 gün vadeli ters repo operasyonu düzenleyen Çin MB, piyasaya 10 milyar yuan verdi ve faiz oranını yüzde 2,25'den 2,15'e düşürdü.

Banka, 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile de piyasaya 2 milyar yuan sağladı.