“Çin'den metal ithalatı tarifeleri rekabeti eşitlemeye yardımcı oluyor”

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'den metal ithalatına yönelik uygulanan ek gümrük vergilerinin, diğer endüstriler için sorunlar yarattığını ancak Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileri için rekabeti eşitlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Raimondo, "Bu ek gümrük vergileri, oyun alanını düzelmekte işe yaradı. Mükemmel olduklarını söylemiyorum, başka zorluklar yarattılar" açıklamasını yaptı.

Trump yönetimi, 1962 Ticaret Genişletme Yasası'nın 232. bölümünü kullanarak üç yıl önce Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeden çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum sevkiyatlarına yüzde 10 vergi getirmişti.

Uygulanan ek gümrük vergileri, Caterpillar Inc., Whirlpool Corp, Harley Davidson Inc. ve Molson Coors Beverage gibi pek çok şirket tarafından hammadde maliyetlerini artırdığı ve karları azalttığın için eleştiriliyor.

Bakan Raimondo yaptığı değerlendirmede, "İşin gerçeği şu ki, Çin adil oynamıyor ve ne gerekiyorsa yapıyor: Bu yüzden Amerikan işçilerinin bir şansı olsun diye oyun alanını düzeltmek alet çantamızdaki araçları kullanmamız gerekli" dedi.