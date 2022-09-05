Çin'den zorunlu karşılık hamlesi

Çin Merkez Bankası, bankaların döviz rezervleri için tutmaları gereken zorunlu karşılık oranını 15 Eylül'den geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü.

Banka, yuandaki zayıflığın önüne geçmek üzere piyasada döviz likiditesini artırmak amacıyla zorunlu karşılık oranını 15 Eylül'den geçerli olmak üzere yüzde 8'den yüzde 6'ya çekti.

Banka, döviz için zorunlu karşılık oranını Nisan'da da 100 baz puan indirmişti.